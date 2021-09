Europa League kan gebutst PSV weer wat opfleuren, winst in Graz nodig om ambities te onderstrepen

PSV wacht dit weekend oefening in herstellen, fitheid gaat doorslag geven bij keuzes Schmidt

18 september Donderdagavond knallen in de Europa League en tweeënhalve dag later weer vol aan de bak in de competitie. Het leverde in het verleden aantoonbaar vaker puntverlies op dan in andere weken: PSV wacht dit weekend weer eens een oefening in recuperen.