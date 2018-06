Faber wil veel op het veld staan bij PSV: ''Alleen achter een bureau heb je niks aan mij"

Napoli denkt opnieuw aan PS­V-doel­man Jeroen Zoet, maar PSV wil de keeper behouden

10:03 Jeroen Zoet is opnieuw in beeld gekomen bij Napoli. De keeper wil deze zomer graag een transfer naar het buitenland realiseren, maar is nog altijd in Eindhoven actief. Napoli was ook vorig jaar al op de markt voor de doelman van PSV, maar maakte toen een andere keuze.