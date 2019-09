‘Favorietenrol voor de titel ligt nog in Amsterdam, maar PSV moet je niet uitvlakken’

VIDEOHet gelijkspel in de topper tussen PSV en Ajax heeft volgens clubwatcher Rik Elfrink aangetoond dat de Eindhovenaren dit seizoen niet kansloos zijn. ,,Er zit weer een goede spirit in de ploeg. Dat je na een 0-1 achterstand toch de 1-1 maakt, zegt wat over de vechtlust in dit PSV.”

Beide ploegen konden gisteren met een punt wel tevreden zijn. ,,Een beetje saai misschien, maar dat is bij een gelijkspel meestal. Ik had wel het gevoel dat het in het Ajax-kamp wat harder aankwam. Ajax had die wedstrijd met 1-0 over de streep moeten trekken vindt men. Bij PSV probeerde men positieve dingen eruit te halen, een punt gepakt na een achterstand, terwijl ze een heel druk programma hebben. En de ongeslagen status in eigen huis is behouden.”

Het lijkt ook dit seizoen weer op een tweestrijd te gaan uitdraaien tussen Ajax en PSV. ,,Ik denk dat Ajax in de eerste helft heeft laten zien dat die favorietenrol nog wel in Amsterdam ligt, maar PSV moet je niet uitvlakken. Er zijn echt wel mogelijkheden voor deze ploeg. Ajax heeft wat meer routine in de ploeg en zal waarschijnlijk iets constanter kunnen zijn. Maar kansloos is PSV zeker niet, dat hebben we ook vandaag weer kunnen zien.”

Een van de uitblinkers aan de kant van PSV was volgens Elfrink opnieuw jongeling Mohamed Ihattaren. ,,Hij is heel bijzonder, een spelmaker en smaakmaker tegelijk.” Als Ihattaren zich dit seizoen op deze manier blijft ontwikkelen bij PSV, is het maar de vraag of hij de komende jaren in Eindhoven blijft voetballen. ,,Als die jongen op deze manier doorgaat, gaat hij een fantastisch seizoen spelen. Voor PSV wordt het lastig om hem te behouden, er zullen grote biedingen gaan komen. Belangrijkst dat hij eerst het grote contract maar eens tekent als hij 18 wordt.”