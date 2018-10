FC Groningen-trainer Buijs: ‘We hadden Dumfries ondersteboven moeten lopen’

De noordelijke spelers raakten in de slotfase vermoeid. ,,We hoopten de 1-0 vast te houden tot aan de rust, maar ze straften het geweldig af dat wij Denzel Dumfries lieten lopen. In de tweede helft komen we twee keer goed weg en is Sergio Padt goed op zijn post. Wij hadden ook kansen en wilden het punt over de streep trekken.”

Dat lukte uiteindelijk niet. ,,Een paar minuten voor tijd leveren we een ingooi in en raken we de bal kwijt net over de middenlijn. De kwaliteit van PSV is dat ze dan met een aantal mensen er enorm snel uit kunnen komen en dat gebeurde ook. Jeff (Chabot, red.) moet gewoon de overtreding maken en Dumfries ondersteboven lopen. Misschien krijg je dan geel of misschien wel rood, dat is niet anders dan. Dat doen we niet en ze straffen het genadeloos af. Nu staan we met lege handen en dat doet pijn.”