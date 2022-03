FC Kopenhagen-supporters falen bij vuurwerk-pesterij voor PSV en ontbinden hun duivels bij het verkeerde hotel

Hoe Érick Gutiérrez kon uitgroeien van ‘het vriendje van Lozano’ tot de stille kracht van dit PSV

Zijn carrière in Eindhoven leek in het najaar voorbij. Érick Gutiérrez wilde de club op dat moment in de winter verlaten, omdat hij niet in het stuk voorkwam. Nu is hij al een paar maanden op rij een onmisbare schakel voor Roger Schmidt, die zondag met PSV simpel won van Heracles (3-1).

7 maart