FC Volendam volgende tegenstander PSV in KNVB-beker

Luuk de Jong voorlopig niet inzetbaar, PSV wil verdediger

19 september PSV kan voorlopig niet beschikken over Luuk de Jong. De aanvaller verliet maandag weliswaar het ziekenhuis, maar aanvullend medisch onderzoek is nodig om de precieze ernst van zijn situatie vast te stellen. De Jong viel zondag uit in de topper tegen Feyenoord en heeft zijn ribben gekneusd en ook kneuzingen in de long- en hartstreek opgelopen.