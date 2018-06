Fenerbahce benadert Cocu, PSV-coach denkt na over interesse

Cruciale WK- en PSV-weken voor Albert Gudmunds­son, stilist tussen mannen van stavast

14 juni Dat Albert Gudmundsson bij momenten kan schitteren, heeft hij de afgelopen jaren bij Jong PSV volop bewezen. Ook in het eerste elftal van PSV liet de jonge IJslandse WK-ganger in Eindhovense dienst al een paar veelbelovende dingen zien, met als voorlopig hoogtepunt een belangrijke assist op Luuk de Jong in het uitduel met Heracles.