Fit PSV ziet nog perspectief in Europa

Tijdens zijn persconferentie kreeg de trainer dinsdag een ratjetoe van vragen op zich afgestuurd. Dat hij volgens een journalist op een lijstje staat om in de toekomst bij Bayern München verder te gaan, nam hij bijvoorbeeld voor kennisgeving aan. Voor politieke statements verwees Van Bommel naar Den Haag en over FC Barcelona had hij een aantal nette woorden. PSV zat volgens de coach tegen Internazionale net aan de verkeerde kant van de score. ,,Als de keeper van de tegenstander in die wedstrijd rood krijgt of als wij 2-0 maken en winnen, doen we volop mee en staan er drie ploegen op vier punten."