Flinke strop voor PSV als er de komende weken geen uitstel van speelrondes komt

PSV zet streep door plan om een keer per week open te gaan trainen

PSV heeft door de toegenomen hoeveelheid coronabesmettingen in ons land besloten om de trainingen niet meer een keer per week open te houden voor supporters. Het streven was om dit minimaal een keer per week te doen, maar de club acht dat onder de huidige maatschappelijke omstandigheden niet langer verantwoord.

8 november