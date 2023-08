Fotoserie | Spanning, ontlading en dolle vreugde: geniet na van de zege van PSV op Rangers FC

Ook voor dit kwartet PS­V-beloften wordt het nog een spannende transfer­week

Voor de leiding van PSV en andere Nederlandse voetbalclubs is aanstaande vrijdag de laatste dag waarop nog inkomende transfers kunnen worden gedaan. Er kan in Eindhoven nog het nodige gebeuren, zowel in- als uitgaand. Over PSV 1 is al veel gezegd en geschreven, want bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré, Johan Bakayoko, Joël Drommel en Anwar El Ghazi kunnen wellicht nog weg. Hoe zit het een niveau daaronder, bij Jong PSV?