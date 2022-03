Gakpo prijst vooral het vuur van PSV: ‘Misschien niet ons mooiste voetbal, maar we blijven wél winnen’

Sinds zijn debuut in 2018 is Cody Gakpo per seizoen steeds een beetje belangrijker geworden voor PSV. En dit seizoen al helemaal, met zijn doelpunten en assists is de Eindhovenaar zo'n beetje de meest waardevolle speler van de ploeg, ook al door zijn mentaliteit: Gakpo geeft nooit op. Dat bleek in De Galgenwaard maar weer: PSV had het de eerste vijftig minuten lastig, had amper kansen gehad, maar toen was daar dat moment van Gakpo.