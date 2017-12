Gastón Pereiro geniet bij PSV van gezonde rivaliteit

Toppers en Gastón Pereiro? Ze lijken bij elkaar te passen als een sleutel en een slot. Hij stond niet altijd in de basis in de afgelopen jaren, maar met vier goals en twee beslissende voorzetten zette de Uruguayaan zich de afgelopen twee jaar op de kaart in wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord. Op de andere zaterdagen en zondagen wil hij nog steeds bepalender worden.

Je hebt een aardige historie opgebouwd in wedstrijden met Ajax en Feyenoord....

"Op het verleden kan niemand teren, dus ik ook niet. We zijn nu weer bezig in een nieuw seizoen. Ik hou zeker van topwedstrijden met extra sfeer. Op de een of andere manier val ik dan iets vaker op, hoewel ik weet dat ik er elke wedstrijd moet staan. Het is in die andere duels zeker geen onwil, maar in wedstrijden waarin rivaliteit een belangrijke rol speelt kun je soms iets meer. In Nederland zijn dat toch de duels met de ploegen die je noemt, hoewel het er ook in een paar andere stadions fel aan toe kan gaan."

Tegen Feyenoord zette je PSV thuis op het goede spoor. Voelde je je eindelijk dé nummer 10 van PSV?



"Na de eerste fase van dit seizoen was het belangrijk om juist in die wedstrijd goed te starten en de overwinning over de streep te trekken. Vorig jaar was de nederlaag tegen Feyenoord in het begin van de competitie heel bepalend voor ons seizoen en dat kan nu ook met de overwinning het geval zijn. Op mijn huidige positie in het elftal speel ik het liefst, maar natuurlijk ben ik ook voor de flanken beschikbaar als de trainer dat wil."

Het publiek bij PSV geniet regelmatig van glimpen van je, maar is soms ook kritisch op je. Is de coach dat ook omdat je bijna elk duel gewisseld wordt?