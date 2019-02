Geen zorgen bij PSV om dipje Lozano: ‘Een gesprekje doet vaak wonderen’

Topscorer De Jong op jacht naar de magische dertig

11 februari Hoewel de lente nog moet beginnen, heeft Luuk de Jong dit seizoen al twintig keer gescoord. Met nog dertien speelronden voor de boeg komt het magische getal 30 zelfs in zicht voor de huidige topscorer van de eredivisie. Een bijzonderheid, want Wilfried Bony was in 2013 de laatste speler die meer dan dertig keer scoorde in de eredivisie.