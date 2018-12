Genoeg keuzes bij PSV om geschorste Rosario te vervangen

PSV wil na het duel met de Alkmaarders met een goed gevoel de winterstop ingaan en kan in de strijd met Ajax geen punt of goal laten liggen. De Amsterdammers spelen zondag de traditiegetrouw lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht, maar daar is trainer Mark van Bommel totaal niet mee bezig. ,,Wij hebben alleen invloed op onszelf", zo gaf hij gisteren aan.

PSV moet eerst zelf maar eens zien te winnen en Van Bommel vreest dat het geen eenvoudige opgave wordt. ,,AZ heeft een van de best voetballende ploegen in de eredivisie", gaf hij aan. De trainer stelde dat Daniel Schwaab inzetbaar is, maar wilde niet vertellen hoe hij de invulling op het middenveld voor zich ziet. ,,Ik vertel dat eerst aan mijn spelers."

Van Bommel heeft meerdere keuzes, waarbij het opstellen van Gastón Pereiro (23) de meest logische optie lijkt. De Uruguayaan mag zichzelf in dat geval na een mindere fase revancheren en Érick Gutiérrez kan vanuit een meer defensieve rol op het middenveld spelen. Op die plek heeft hij het spel iets meer voor zich en dat lijkt voor de 23-jarige Mexicaan zijn meest natuurlijke positie.

Meer opties

Naast Pereiro zouden ook Dante Rigo (20), Michal Sadílek (19) of Donyell Malen (19) kunnen spelen. Malen heeft tot nu toe in elk duel de rol van invaller gekregen, Sadílek heeft onlangs zijn debuut gemaakt en Rigo had dit seizoen al eerder een basisplek (in het uitduel met PEC Zwolle). Ook toen was Rosario er niet bij, maar stond wel Pereiro voor hem in plaats van Gutiérrez.