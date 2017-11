Genoeg werk naast alle vreugde bij PSV

Maher gaat in de winterstop opnieuw kijken of er een toekomst buiten PSV mogelijk is, zo bevestigde zijn zaakwaarnemer gisteren. Lukt dat niet, dan nemen beide partijen in principe volgende zomer afscheid van elkaar en datzelfde geldt voor Ritzmaier, die uitkomt bij Jong PSV. Maher staat open voor binnen- en buitenlandse interesse en wil meer aan spelen toekomen. Hij kwam dit seizoen twee minuten in de eredivisie uit en in twee bekerduels.