,,Ik heb bijna medelijden met de mensen die hier zaten”, blikt Elfrink terug. Die mensen zagen dat Rosenborg in de eerste helft brutaal op voorsprong kwam via Pal André Helland. Dankzij een fraaie treffer van Mohamed Ihattaren bleef PSV uiteindelijk steken op een 1-1 gelijkspel. Elfrink: ,,Over het algemeen genomen was het natuurlijk armetierig. Rosenborg had als enige van alle Europa League-deelnemers nog nul punten. Dat wil wel iets zeggen. Er zijn geen excuses voor, dus het is gewoon een onvoldoende voor PSV. Duidelijk.”

Elfrink verwacht dat PSV, ondanks het heersende chagrijn in Eindhoven, geen ‘enorme knal’ heeft opgelopen in de richting van Feyenoord-uit aanstaande zondag. ,,Maar als je hier met 4-0 had gewonnen, waren ze met een lekkerder gevoel naar de Kuip gegaan. Al is het dan weer allemaal anders. Dat is een topwedstrijd, dan gebeuren er altijd aparte dingen, die we op dit moment nog helemaal niet kunnen voorspellen. Feyenoord - PSV is een absolute topwedstrijd, er staan grote belangen op het spel. Voor PSV zeker. Het is de laatste kans om echt nog richting de top-2 een bedreiging te gaan worden. Als PSV verliest in de Kuip, dan is het in alle gevallen een beroerde middag.”