Götze dirigeert overtuigend PSV naar laatste acht in Conference League

VOORUITBLIK Schmidt moet achterin nog altijd schipperen bij PSV: ‘Hij is een speler met een leeuwen­hart’

Na de nogal turbulente thuiswedstrijd in het tweeluik met FC Kopenhagen zag trainer Roger Schmidt een etmaal later nog ruimte om met zijn ploeg even van het zonnetje te genieten. ,,Het goede aan die wedstrijd is dat wij nu weten dat het een goede ploeg is. Ik had dat al aangegeven en iedereen heeft het nu zelf kunnen zien.”

12 maart