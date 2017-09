Groot contrast bij PSV en Feyenoord in aanloop naar topper

Het contrast kon bijna niet groter. Terwijl Feyenoord zich woensdag richt op de Champions League-topper met Manchester City in een kolkende Kuip, trainde PSV in alle rust op De Herdgang.

Sinds 1975 waren de Eindhovenaren in september altijd actief in een Europees hoofdtoernooi. Vandaag hadden ze eigenlijk in het vliegtuig moeten zitten of een wedstrijdvoorbereiding moeten hebben, maar PSV 'overzomerde' dit seizoen niet eens in de Europa League.

Uitschakeling

Zondag wacht in Eindhoven de topper tussen de nationale topteams en hoopt PSV via een zege weer aan te pikken in de eredivisie. Bij een nederlaag belandt PSV net als vorig jaar en bij de uitschakeling in de Europa League-voorronde van afgelopen zomer in een nieuwe sportieve crisis. PSV kende woensdag geen grote personele problemen. Luuk Koopmans en Ramon Lundqvist zijn nog niet fit, maar het zijn spelers die nog geen grote rol bij PSV 1 vervulden.