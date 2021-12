‘Grote naam’ Roger Schmidt duikt weer op Duitse lijstjes op, maar vertrek is nu geen issue voor hem en PSV

PSV'ers Vinícius en Boscagli moeten op hun tellen passen tegen Sturm Graz

Als Carlos Vinícius en Olivier Boscagli PSV ook over twee weken willen helpen in de laatste speelronde van de Europa League-poulefase van dit seizoen, moeten ze donderdag in het Philips Stadion op hun tellen passen. Beide spelers staan door een eerdere gele kaart in het toernooi op scherp, zoals dat heet. Bij nog een officiële boeking tegen Sturm Graz zijn ze in de laatste wedstrijd van de poulefase, tegen Real Sociedad, geschorst.

25 november