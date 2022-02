Grote supportersgroepen willen nog niet naar PSV

PERSCONFERENTIE + VIDEO PS­V-trai­ner Roger Schmidt is boos als tennisser John McEnroe in z'n beste dagen: ‘Een bekwame grens ziet dit toch?’

Hij was zondag boos tijdens PSV-Ajax, trainer Roger Schmidt van PSV. Na de met 1-2 verloren editie van de topper blikte hij nog eens terug. ,,Ik ben soms emotioneel. Dat weet ik. Het is een stukje frustratie waarom me dat vandaag gebeurde. Maar kom, dit is een moeilijke en heel belangrijke wedstrijd voor ons. Ik zag al op de bank dat de bal uit was en dan zie je dat de scheidsrechter anders beslist. Dat is heel moeilijk om te accepteren.”

23 januari