Gure herfst bij PSV onder Van Bommel

PSV is in rap tempo bezig om het eredivisieseizoen naar de vaantjes te helpen en in een negatieve spiraal beland. Het is al zo erg dat een hoofdrol in de strijd om het kampioenschap volledig uit zicht is verdwenen. Na een nieuwe miskleun bij Sparta (2-2) neemt de druk op trainer Mark van Bommel toe. Sinds het begin van dit kalenderjaar levert PSV vooral buiten Eindhoven een wanprestatie. De club is terug bij de eerder dit decennium zo verfoeide en lage puntengemiddeldes.