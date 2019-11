‘Guti’ moet bij PSV nu zijn kans zien te pakken

Jorrit Hendrix is zaterdag voor het duel met Sparta nog geschorst en dat betekent dat Érick Gutiérrez bij PSV zijn kans krijgt. Na zijn flitsende start is een definitieve doorbraak in Eindhoven nog altijd niet gerealiseerd.

Érick Gutiérrez liet vorig jaar in zijn eerste twintig minuten bij PSV een spectaculaire goal en assist optekenen. De Mexicaan schoot een bal in de kruising en bediende Hirving Lozano perfect tijdens een 0-7 overwinning bij ADO. Daarna maakte hij in oktober nog twee goals als invaller en dit jaar droogde zijn bijdrage op het scorebord grotendeels op. ‘Guti’ leerde weliswaar vechten voor elke bal en onderscheidde zich met zijn toegenomen defensieve vaardigheden, maar kon zich in creatief opzicht niet zo vaak laten zien als velen hadden gehoopt. Een aantal keren kreeg hij de kans als nummer tien, maar zijn beste positie bleek al snel een van de andere plaatsen op het middenveld.

,,Zullen we alle elf spelers langsgaan?”, zei Mark van Bommel nadat hij gisteren een paar vragen kreeg over Gutiérrez. Uit de woorden van de coach van PSV sprak in ieder geval geen ontevredenheid over het rendement van de Latijns-Amerikaan op het wedstrijdformulier. Heeft dat laatste misschien te maken met de positie die hij op het veld in mag nemen of de zones waarin hij komt? De trainer denkt van niet. ,,Uiteindelijk gaat het erom dat het team goed functioneert en dan kunnen de individuen daarbinnen dat ook”, zegt Van Bommel altijd.