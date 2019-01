Gutiérrez blijft altijd positief: ‘Wat er ook gebeurt, ik zal er altijd voor blijven knokken’

Het duurde maanden, maar vlak voor de winterstop had Érick Gutiérrez dan toch een basisplek bij PSV. De 23-jarige Mexicaan moest lang wachten op zijn kans en bleef ondertussen positief over zijn stap naar Eindhoven. ,,Altijd geduldig en optimistisch blijven is belangrijk”, zei hij gisteren in Doha. Gutiérrez krult met een duim en wijsvinger zijn mondhoeken naar boven. ,,Zoiets”, zegt hij. ,,Rondom mijn persoon geen polemieken. Je moet je team onder alle omstandigheden helpen, ook als je niet wordt geselecteerd voor de basis.”