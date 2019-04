‘Gutíerrez is eigenlijk de speler die dit elftal soms mist’

In de eerste seizoenshelft werd het in Den Haag maar liefst 0-7 voor PSV. ,,Het is geen fase meer waarin PSV wedstrijden zomaar met 8- of 9-0 wint. Dat is eigenlijk al sinds de winterstop. Het was een prima overwinning voor PSV, maar het was niet genoeg om nog iets aan dat doelsaldoverschil te doen. Dat gaat gewoon niet meer lukken, maar dat was na vorige week al duidelijk.”