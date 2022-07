Heel Camp Nou schreeuwde zijn naam, maar ook van PSV wordt Luuk de Jong warm: ‘Weer supporters bij de training, dat is heel mooi’

PSV heeft Maxi Romero opnieuw verhuurd aan Argentijn­se club

Spits Maxi Romero is door PSV definitief verhuurd aan Racing Club uit Argentinië. Hij was al een tijd in zijn geboorteland en in afwachting van een akkoord tussen de Eindhovense club en de Argentijnen. Dat is nu gelukt. Romero wordt verhuurd voor een seizoen en PSV verlengt zijn contract tot medio 2024.

25 juni