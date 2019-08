Hendrix houdt opties open tot einde transfermarkt: ‘Op dit moment ben ik nog speler van PSV’

VIDEOHet was tot en met de warming-up nog de vraag of Jorrit Hendrix wel kon spelen bij PSV, maar zijn knie bleek dermate goed dat hij aan de aftrap verscheen tegen Apollon Limassol (0-4 winst). Voor Hendrix, dit seizoen nog veelal wisselspeler, een nieuwe kans om Mark van Bommel te overtuigen.

Hendrix nam geen extra risico's, ook niet nu hij tot dusverre vooral veroordeeld is tot een rol als wisselspeler. ,,Nee, als ik aan had gevoeld dat het niet ging, had ik het niet gedaan. Wat is het dan waard? Er zullen heus nog wel meer kansen komen. Het voelde gewoon goed voor mij om te spelen”, zei Hendrix na de 0-4 zege op Apollon.

Eerder deze zomer toonde Bologna nog interesse in Hendrix, maar de Italianen hebben tot op heden niet meer doorgepakt. Hoe de situatie rondom zijn persoon er momenteel uitziet? ,,Op dit moment ben ik nog speler van PSV, of ik dat 2 september nog ben, weet ik ook niet. Dat kan zomaar wel, maar ook zomaar niet zo zijn”, zei hij.

Koppies hangen

Zolang hij speler van PSV is, zal hij er altijd staan voor de club. Tegen Apollon werd hij na 74 minuten gewisseld, vlak nadat PSV op een 0-1 voorsprong was gekomen. Daarvoor ging het lange tijd lastig. ,,Zij speelden veel lange ballen, wij stonden verdedigend goed. Maar als we de bal veroverden waren we te slordig.” Na de 0-1 was het wel klaar, zag de middenvelder. ,,Toen gingen bij hun de koppies hangen en was het voor ons makkelijk voetballen.”

Vrijdagmiddag is de loting voor de groepsfase van de Europa League, Hendrix hoopt daarin op clubs uit sterke competities als Engeland, Italië en Duitsland. ,,We zitten waarschijnlijk in het vliegtuig tijdens de loting, als we landen zien we meteen tegen wie we spelen.”