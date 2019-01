Herkansing voor PSV-talent Mohammed Ihattaren, officiële debuut lonkt

Dubbele pech vorige week voor de 16-jarige PSV-middenvelder Mohammed Ihattaren in Emmen. Hij maakte een goede indruk tijdens het trainingskamp van de club in Qatar en trainer Mark van Bommel wilde hem in Drenthe belonen met een invalbeurt in de slotfase. Het zou zijn officiële debuut in het betaald voetbal hebben betekend, maar in een paar tumultueuze minuten liep alles anders dan verwacht. PSV verloor in de kampioensrace met Ajax twee dure punten en van een wissel kwam na een onverwachte tegengoal uiteindelijk niets meer terecht.