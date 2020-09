Het blijft nog even spitsuur bij PSV, dat ook nog spelers wil verkopen

De Eindhovenaren maken woensdag de ingaande transfer van linksback Philipp Max bekend, die zich voor vier seizoenen aan PSV verbindt. Daarnaast jaagt PSV nog op een middenvelder en centrale verdediger. Voor een van die transfers kijkt de club opnieuw rond in Duitsland, maar het heeft wat minder haast dan het aantrekken van Max. PSV had geen pure linkervleugelverdediger in de selectie meer en is er na de aankondiging van de overgang van de 26-jarige Duitser eentje rijker. Het maakt de club ongeveer 8 miljoen euro armer en Max hoort direct bij de grootverdieners in de selectie. PSV heeft daarmee wel een hoofdpijndossier eindelijk in de archiefkast op kunnen bergen.