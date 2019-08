Het bliksemde na de bliksemtransfer: ‘Mitroglou is een heel aparte speler’

Het was niet alleen een bliksemtransfer, maar het leek eergisteren ook alsof de bliksem op het veld in het Philips Stadion insloeg. Alle ogen waren in de slotfase bij PSV-Apollon Limassol ineens gericht op Konstantinos Mitroglou, de nieuwe Griekse spits van PSV. Wie het debuut van nabij of op televisie gezien heeft, vergeet het niet snel meer.

Aan zelfvertrouwen bij de bebaarde ‘Mitrogol’ geen gebrek. Met elkaar snel opvolgende handgebaren vroeg hij zijn medespelers om de bal, om er vervolgens een paar wonderbaarlijke dingen mee te doen. Alsof hij het dertigste sjekkie van de dag aan het draaien was, haalde hij met zijn wat log ogende lijf links en rechts de bal onder de voeten door om hem achteloos en perfect door te spelen. Alles ging werkelijk goed, zonder dat PSV er in goals overigens wijzer van werd.

Volledig scherm Konstantinos Mitroglou met Erick Gutierrez. © BSR Agency

Opportunisme

Toch was de eerste indruk overrompelend, na een onvervalst staaltje opportunisme van PSV-trainer Mark van Bommel. Mitroglou had nog geen enkele keer meegetraind en speelde met een aantal ploeggenoten van wiens bestaan hij tot donderdag niet wist en waarmee hij nog nooit een woord had gewisseld. Heel veel had de excentrieke dertiger daarna nog niet te vertellen en dat werd hem door de aanwezige pers wel vergeven. De dag was lang geweest, het werk was gedaan en het was tijd om te rusten en acclimatiseren in Eindhoven.

Lastig hoeft dat laatste zeker niet te zijn: ‘Mitrogol’ is vanaf zijn tweede opgegroeid in het Duitse Neukirchen-Vluyn. Wie regelmatig de A67 afrijdt naar Duisburg, kent die plaats ongetwijfeld. Zijn ouders gooiden het leven begin jaren 90 over een andere boeg en emigreerden vanuit Griekenland om een restaurant te beginnen, dat nog steeds bestaat. Voor Mitroglou was het bij de huurtransfer een bijzonder prettige bijkomstigheid dat hij nu weer in de buurt kan zijn van zijn familie en de grond waar hij is opgegroeid.

Grootheid

Terug naar het voetbal. Wat kan PSV van hem verwachten? Analist en oud-trainer Aad de Mos werkte in het verleden kort in Griekenland en weet dat de 65-voudig international daar als een grootheid geldt. ,,Ik denk dat het een goede transfer voor PSV is. ‘Mitrogol’ is een heel aparte speler, die ook het jonge publiek zal aanspreken. Hij schudt tegenstanders vaak vrij eenvoudig van zich af, heeft een goed linkerbeen en een uitstekende techniek. Niet onbelangrijk is dat hij in de strijd voorop gaat”, denkt De Mos. ,,Hij geeft het jonge PSV wat meer stabiliteit en inhoud. Veel mensen verkijken zich op hem. Hij is snel op de eerste meters en een echte instinctspeler.”