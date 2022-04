Heurelho Gomes wil PSV en Brazilië weer met elkaar verbinden: ‘Ik kom niet om afscheid te nemen, ik kom terug!’

Het is niet alleen de gezelligheid die Gomes naar zijn vroegere liefde drijft. Hij wordt officieel ambassadeur van de Eindhovense club en wil helpen om de contacten van PSV in Zuid-Amerika weer naar een hoger plan te tillen. Momenteel werkt hij samen met zijn voormalige zaakwaarnemer Alex Soares en reist hij met hem regelmatig de wereld over. ,,Ik wil PSV en Brazilië in de toekomst nog beter met elkaar proberen te verbinden en ik ben blij dat PSV in dat verhaal gelooft. We gaan een hele sterke samenwerking creëren, zoals we dat in het verleden ook hebben gedaan toen ik zelf speelde.”