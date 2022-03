Hoe een Ierse zanger honderden PSV-supporters opwarmt voor de clash met FC Kopenhagen: ‘Amazing’

VERSLAG FC Emmen is tegen Jong PSV effectief en neemt de punten mee uit Eindhoven

Jong PSV is er niet in geslaagd om een of meer punten af te snoepen van de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Tegen FC Emmen leden de Eindhovense beloften maandagavond een 3-1 thuisnederlaag. Het duel werd gespeeld in het Jan Louwers Stadion, omdat de grasmat op trainingscomplex De Herdgang van te slechte kwaliteit was.

7 maart