Hoe het allemaal zit met de lening van 30 miljoen euro die PSV afsluit en welke risico's en kansen eraan verbonden zijn

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘Joey Veerman hoeft toch niet in piepschuim op de bank te gaan liggen voor een wedstrijd?’

Bij PSV ging het de afgelopen week veel over nieuweling Joey Veerman, die twee wedstrijden op rij beslissend was. In de aflevering van de Peesjevee-podcast van deze dinsdag blikt de bemanning dan ook uitgebreid terug op de eerste Eindhovense maanden van de Volendammer, die ook nog van het kijken van een potje voetbal lijkt te houden. Afgelopen weekend werd hij in twee stadions gespot (De Koel en het Koning Willem II Stadion) en dat deed een aantal wenkbrauwen fronsen.

