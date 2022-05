Hoe het in Zwolle toch nog een prachtige dag werd voor twee verdedigers en een jonge aanvaller van PSV

Zondag was dan toch nog alles anders en werd het bij een 1-2 overwinning in Overijssel een prachtige dag voor de PSV'ers. Jong PSV-aanvoerder Vos straalde van oor tot oor nadat hij een helft voor PSV had mogen spelen, in het uitduel met PEC Zwolle. Hij kwam er direct na rust in voor de vermoeide Philipp Max en stelde zeker niet teleur. De Nuenenaar verdedigde met verve en was een paar keer bij een offensieve actie betrokken. Vos speelde als linksback, maar de aanvoerder kan ook als centrale verdediger uit de voeten. Samen met zijn ouders vierde hij na afloop het debuut voor PSV, iets waar hij twaalf jaar naar toe heeft gewerkt. De jonge verdediger speelt al zestig procent van zijn leven in rood-wit.

Seelt, Bakayoko

Seelt zit iets korter in de opleiding en heeft nu ook het eerste kruisje in de eredivisie achter zijn naam. Eindelijk, want ook de Edenaar moest er lang op wachten. Trainer Roger Schmidt zag de afgelopen weken weinig kansen om hem iets te ‘gunnen’, maar zondag in Zwolle was het dan zo laat. Seelt is bij Jong PSV ook een van de leiders en de trainer van PSV 1 was bij trainingen onder de indruk van hem.

Bakayoko maakte ook op de supporters van PSV al grote indruk, bij zijn optredens in de Keuken Kampioen Divisie. De jonge Belg was prima op dreef in het half uur dat hij kreeg en heeft dit seizoen veel later zien dat bij PSV naar meer smaakt. Tot zondag had hij nog maar twintig minuten in het eerste elftal gespeeld en in Zwolle kwamen er ruim dertig bij. De nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij zegde hem al een plek in de A-selectie toe, iets waar Seelt en Vos nog niet vanuit kunnen gaan. Wel staat voor hen de deur open als ze goed presteren in het beloftenteam.