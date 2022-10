Hoe PSV een nieuwe poging gaat wagen om het Heerenveen-complex af te schudden: ‘Hij heeft het toen vooral zelf gedaan’

Mauro Júnior keert terug uit Brazilië en is weer in training bij PSV, internatio­nals weer naar Eindhoven

Bij PSV kwam Mauro Júnior dit seizoen nog niet in actie. De Braziliaanse revalatie van vorig seizoen kampte lang met een liesblessure en was daardoor niet inzetbaar. Mauro revalideerde de afgelopen periode in zijn geboorteland en is inmiddels weer in training op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. Hij is daar individueel aan de slag gegaan.

29 september