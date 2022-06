Hoe PSV met de transfer van Xavi Simons kon stunten en waarom Paris Saint-Germain tóch denkt de zakelijke regie nog te hebben

PSV komt met een daverende verrassing en legt Xavi Simons tot 2027 vast

PSV is dinsdagavond met een daverende verrassing gekomen. De club heeft Xavi Simons tot medio 2027 vastgelegd in plaats van gehuurd. Alom was verwacht dat de middenvelder bij PSV voor een jaar op huurbasis zou tekenen. Nederlandse en buitenlandse media gingen daar massaal vanuit, maar PSV werkte ondertussen aan een deal om hem zelf in te lijven.

