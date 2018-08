Hofland trots op wat Van Bommel heeft bereikt: 'Dit PSV raakt niet snel in de war'

Hij en Van Bommel groeiden bij Fortuna met elkaar op en zijn al decennia 'goed met elkaar'. Ze speelden bij Fortuna in de jeugd, in het eerste, bij PSV, bij Oranje en maakten prachtige sportieve momenten mee. Bij PSV werden ze kampioen en bij het Nederlands elftal zorgden ze - samen met bijvoorbeeld Boudewijn Zenden - voor een sterke Limburgse tint. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij deze klus ook goed gaat aanpakken'', zegt Hofland over de oefenmeester Van Bommel. ,,Er zal ook voor PSV wel een keer een zeperd komen in de toekomst, maar er staat nu wel wat in Eindhoven, hoor. Bij PSV raakt men niet snel in de war en houdt men vast aan een visie. Dat Bert van Marwijk bij de staf zit, heeft de club ook goed gedaan.''

Hofland zelf vroeg vorig seizoen voor zijn overstap van PSV naar Fortuna advies aan de voormalige bondscoach. ,,Ik sta achter de keuze die ik toen heb gemaakt. Mark heeft nu met Jürgen Dirkx iemand bij zich als assistent die scherp is op details en iets rustiger is dan hijzelf.'' Bij PSV werkte Hofland een aantal jaren in de jeugdopleiding en klom hij langzaam maar zeker op. Hij viel op door zijn gedrevenheid en duidelijkheid en er was bij niemand twijfel over zijn kans om door te groeien in het vak. ,,Kevin is een duidelijke prestatietrainer, die nu op zijn plek is bij de club waar iedereen hem kent", zei Van Bommel erover. Het voorlopige hoogtepunt van Hofland is zijn bijdrage aan de promotie van Fortuna naar de eredivisie. Voor het eerst sinds 2002 staat daarom vanavond weer Fortuna Sittard-PSV op het programma.