Hoofd opleidingen Pascal Jansen vertrekt bij PSV, baan paste niet

Nog geen jaar na zijn eerste werkdag in zijn nieuwe rol gaan partijen uit elkaar. De opvolger van Art Langeler, die vier jaar bij PSV actief was, dient zijn contract niet uit en dat is op zijn minst opvallend te noemen. Binnen PSV is er verbazing over zijn vertrek, hoewel er afgelopen week ook geluiden van onvrede naar buiten sijpelden. Zo liet oud-speler Theo Lucius weten verbaasd te zijn dat er voor hem komend seizoen geen plek meer was op De Herdgang. Daarnaast neemt PSV afscheid van Mart van Duren, ook een vertrouwd gezocht op De Herdgang. Eerder vertrokken al Kristof Aelbrecht en Kevin Hofland naar Fortuna Sittard.