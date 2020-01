Ibrahim Afellay: ‘Zolang ik plezier heb, voetbal ik’

In de eerste seizoenshelft kwam Ibrahim Afellay bij PSV in december ineens in het stuk voor, nadat het publiek in het Philips Stadion hem toezong. Het heeft de honger naar een grotere rol bij zijn club ogenschijnlijk alleen maar verder aangewakkerd, zo lijkt het in het spelershotel van PSV in Qatar. ,,Zolang ik plezier heb, voetbal ik. Ik ben fit, heb alle trainingen dit seizoen goed doorstaan en tegen GVVV zelfs op kunstgras een wedstrijd kunnen spelen.”