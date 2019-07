IJzersterke balans PSV in CL-kwalificatie, Van Wolfswinkel kan Robben achterna

Zeven uit acht

PSV kan bogen op een overtuigende balans als het gaat om voorrondes in de Champions League. De club kwam zeven van de acht keer als winnaar uit de strijd in een kwalificatieronde. Daar zijn de wedstrijden tegen Zalgiris Vilnius en AEK Athene in seizoen 1992-1993 bij meegerekend, omdat clubs toen nog een eerste en tweede ronde moesten overleven om in de groepsfase te geraken. Alleen in 2013-2014 ging een kwalificatieronde verloren, toen AC Milan over twee wedstrijden met 4-1 te sterk bleek.

Bijzondere mijlpaal lonkt

Lukt het PSV om FC Basel te verslaan, dan betekent dat de honderdste Europese thuisoverwinning voor de club én de honderdvijftigste zege in totaal. In het Philips Stadion wonnen de Eindhovenaren in Europees verband tot op heden 99 keer. PSV speelde verder 39 keer gelijk en verloor 35 keer.

Europese ervaring

Van alle huidige PSV’ers heeft Ibrahim Afellay de meeste Europese duels voor de club achter zijn naam. De middenvelder, die deze zomer terugkeerde in Eindhoven, kwam tussen 2005 en 2011 tot 42 Europese wedstrijden in het shirt van PSV. Doelman Jeroen Zoet volgt met 39 duels.

Talisman Lozano

Hirving Lozano is net op tijd hersteld voor de eerste ontmoeting met FC Basel. De Mexicaan was vorig jaar ontzettend belangrijk in de Champions League-campagne van PSV door vier van de twaalf Eindhovense doelpunten voor zijn rekening te nemen. Ook gaf hij een assist. Alleen de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong had een grotere bijdrage met vier goals en twee assists.

Scoringsdrift FC Basel

FC Basel scoorde in vijf van zijn laatste zes uitwedstrijden in Europa. In die reeks wist alleen Apollon Limassol de Zwitsers in eigen huis van scoren af te houden (1-0). Ricky van Wolfswinkel, de aanvalsleider van FC Basel, kan in de voetsporen van Arjen Robben treden. De oud-PSV’er was de laatste Nederlander die in Europees verband in het Philips Stadion tegen PSV scoorde.