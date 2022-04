In beeld | Ontlading bij PSV in Rotterdam na bekerzege op Ajax

ANALYSE PSV hoeft zich zeker niet te schamen, maar het internatio­na­le seizoen is uiteinde­lijk wel gewoon mislukt

Na afloop van het duel met Leicester City klonk vanuit PSV berusting en lichte trots over de manier waarop de ploeg zich tegen de Britten had geweerd. De Eindhovenaren waren in april nog onderdeel van een Europese kwartfinale, zei spits Eran Zahavi. Trainer Roger Schmidt vond dat zijn spelers het uitstekend hadden gedaan en wilde zeker niet spreken van een mislukt Europees seizoen.

15 april