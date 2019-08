In Haugesund woont één PSV-fan: Gunnar Johan Sortland

Sinds Sortland op zijn zeventiende samenvattingen van de Nederlandse eredivisie zag, is hij verknocht aan PSV. ,,Spelers als Rommedahl en Vennegoor deden toen mee. De sfeer in het stadion leek me ook prachtig en de connectie met Philips vond ik ook heel interessant.” Inmiddels is hij vier keer zelf aanwezig geweest bij een wedstrijd in het Philips Stadion. ,,Mijn eerste keer was de jubileumwedstrijd bij 100 jaar PSV, tegen Cambuur Leeuwarden. Jammer genoeg bleef het toen 0-0.”