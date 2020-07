Ingetogen doop van een nieuw PSV-seizoen, wat viel op en hoe gaat het vanaf nu verder?

Belgische keepersbe­lof­te Maxime Delanghe sluit zijn jeugd bij PSV af: ‘Vanaf nu bij de mannen’

16 juli Maxime Delanghe is komend seizoen de keeper van Jong PSV en wil in de toekomst de nummer 1 van PSV worden. ,,Heel goed dat ze dit in Nederland doen”, zegt hij over beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie.