Inter wacht al jaren op grote prijs

Inter wint al jaren niks

De deuren van de prijzenkast gingen alleen maar open om alle in het verleden veroverde bokalen af te stoffen. Sinds 2011 is er na onder meer vijf landstitels tussen 2006 en 2010 en de Champions League in 2010 niets van importantie meer gewonnen en daar moet maar snel verandering in komen, vindt men bij de club.