Interlands zorgen voor hoofdbrekens bij PSV en andere clubs, Europese voorronde zonder publiek

Voor veel supporters van PSV zijn het krenten in de pap. De jaarlijkse trips naar een totaal onbekende of juist heel bekende buitenlandse club in de zomer of nazomer, als Europese kwalificatie moet worden afgedwongen of de Europa League of Champions League start. Begin volgende maand (1 september) gaat de Eindhovense formatie in de bak voor de loting voor de derde voorronde van de Europa League, die op 24 september over één wedstrijd van 90 minuten wordt afgewerkt. Een greep in de glazen vaas bij de UEFA bepaalt of er uit of thuis wordt gespeeld en nu al is duidelijk dat geen publiek welkom is bij die wedstrijden.