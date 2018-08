Invalbeurt Dante Rigo bij PSV smaakt naar meer: 'Zien wel waar ik uitkom'

Dante Rigo (19) viel al drie keer eerder in bij PSV, maar nooit langer dan de dik 25 minuten tegen FC Utrecht (4-0 zege) . Dat smaakt naar meer voor de middenvelder. ,,Als je in de eerste competitiewedstrijd meteen in mag vallen, geeft dat zeker een vertrouwensboost", vindt Rigo.

De Belg maakte op 30 september vorig jaar zijn competitiedebuut met een invalbeurt van 4 minuten tegen Willem II, nadat hij de week ervoor al in was gevallen in de bekerwedstrijd tegen SDC Putten. Vervolgens viel hij nog één keer vaker in; op 31 maart tegen NAC Breda. Tegen FC Utrecht kwam hij in de 67ste minuut in het veld voor Pablo Rosario. Spannend? ,,Ik heb niet zo snel stress. Ik bereid me goed voor en doe een goede warming-up. Dan gaat het vaak vanzelf."

Rigo vond dat het 'wel lekker' ging. Hij verplaatste het spel, onderschepte de bal een aantal keren en zag dat het na zijn invalbeurt ook nog 3-0 en 4-0 werd. Zijn eerste minuten van het seizoen smaken naar meer. ,,Je wil meer en meer, zeker op zo'n jonge leeftijd als ik. Ik moet hard blijven werken om minuten te maken, dan zien we wel waar ik uitkom", zegt Rigo, die in 2007 aansloot in de PSV-opleiding.

Concurrentie