Isimat mag uitkijken naar nieuwe club, Ledezma in aantocht bij PSV

PSV is bereid om in de komende transferperiode een aantal spelers met weinig perspectief op speeltijd te laten gaan.

Bij PSV kunnen Nicolas Isimat-Mirin, Bart Ramselaar en Ramon Lundqvist in de komende transferperiode vertrekken. De club lijft daarnaast de Amerikaan Richard Ledezma (18) in de loop van deze maand in. De middenvelder wordt, uitgezonderd onvoorziene omstandigheden, rondom het ingaan van de winterstop verwacht en gaat Jong PSV versterken. Daarover is mondeling een overeenkomst bereikt.

Behoudens bij (door club en/of speler) niet te weigeren biedingen, vertrekt er niemand van de kern uit de A-selectie. Enkele jonge talenten lijken af en toe knel te zitten. Opvallend is bijvoorbeeld dat Mauro Júnior al meer dan een maand geen minuut meer in actie is gekomen voor Jong PSV of PSV. Welke jonge spelers eventueel voor verhuur aan een eredivisieclub in aanmerking kunnen komen, is nog nader te bepalen.

Hard gelag

Isimat kwam in de huidige voetbaljaargang nog geen seconde in actie in de eredivisie en dat is voor hem een hard gelag. Vorig seizoen was de situatie totaal tegenovergesteld en miste hij voor de winterstop geen seconde in de nationale competitie. Hij heeft nog een contract voor een half jaar en verlenging is niet aan de orde. Als er in de bezetting niks veranderd, is PSV bereid om mee te denken bij een overgang. Een geïnteresseerde club hoeft daarvoor niet de hoofdprijs neer te leggen.

Ramselaar speelde in totaal 21 minuten in de eredivisie en speelt ook geen rol van betekenis meer. Vorig jaar kwam hij in 31 van de 34 duels in actie. Zijn contract loopt nog 2 jaar door, waardoor PSV een transfersom verlangt. Hij kwam in 2016 voor ruim 4 miljoen euro over van FC Utrecht. Lundqvist is actief bij Jong PSV en lijkt de weg omhoog te hebben gevonden, maar heeft nu geen enkel uitzicht op speelminuten in het eerste elftal. Ook zijn contract loopt af en bij een goed bod kan de Zweed in principe weg. Bij Jong PSV speelde hij deze week misschien wel zijn beste wedstrijd van de afgelopen seizoenen. Lundqvist kampte tot de zomer met blessureleed en is nu alweer geruime tijd fit.

Ledezma