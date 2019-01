Isimat-Mirin gaat weg bij PSV en vertrekt naar Turkse topclub Besiktas

Hij moet nog gekeurd worden. PSV incasseert nog enkele tonnen voor hem. Isimat beschikte over een aflopend contract, zodat de Eindhovenaren geen hoofdprijs meer konden vragen.

Isimat speelde vorig seizoen in bijna alle eredivisiewedstrijden in het seizoen waarin PSV kampioen werd. Ook tijdens seizoen 2014-2015 (toen nog als huurling) en seizoen 2015-2016 vierde hij met PSV het kampioenschap. Tijdens de feestjes op het Stadhuisplein in Eindhoven was hij een animator, waarbij zijn liedje ‘come on pee-sje-vee’ tot een vast element in het programma uitgroeide.

Sportief beleefde hij een mooi hoogtepunt door vorig seizoen in werkelijk de laatste seconde te scoren tijdens PEC Zwolle-PSV. Van trainer Phillip Cocu mocht hij eigenlijk niet mee naar voren, maar Isimat luisterde niet en maakte voor PSV met de 0-1 een bevrijdende treffer na een stroef duel. Dit seizoen belandde de Franse centrale verdediger op een zijspoor onder de nieuwe coach Mark van Bommel. In de eredivisie kwam hij alleen tijdens het laatste duel voor de winterstop in actie. Tegen AZ liep de opbouw een tijd stroef, maar PSV won uiteindelijk wel gewoon.

Uiteraard was Isimat niet gelukkig met zijn huidige rol. Besiktas had al langer belangstelling en pakte dus door. In eerste instantie was het de bedoeling dat hij in de zomer een contract zou ondertekenen, maar nu komt hij in de winter dus al naar Turkije. Hij reist zondag naar het trainingskamp van Besiktas om daar gekeurd te worden en de laatste details af te handelen.