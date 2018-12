Isimat staat nog op radar van Besiktas, eredivisie-interesse in Lundqvist

Voor PSV is januari de laatste maand dat er nog een (bescheiden) transferbedrag voor de verdediger kan worden geïncasseerd. Daarnaast komt er bij een vertrek ruimte in het salarishuis van de club. Naar de 21-jarige middenvelder Ramon Pascal Lundqvist wordt ook volop geïnformeerd bij zijn management. Hij is op dit moment bezig aan een sterke fase bij Jong PSV en pikt daarbij zijn doelpunten mee. Zijn zaakwaarnemer Santi Kolk kon woensdag geen namen van clubs noemen, maar gaf wel aan dat er belangstelling is vanuit de eredivisie. ,,Het gaat goed op dit moment bij Jong PSV goed met hem en we wachten eerst af hoe PSV de zaken bekijkt. Daarna kunnen we een beslissing nemen over de toekomst.” Het contract van de Zweed loopt in juni af en dus hoeft PSV voor hem niet de hoofdprijs te ontvangen. Lundqvist kende tijdens zijn verblijf in Eindhoven nogal wat blessureleed en is de afgelopen maanden weer op toeren gekomen. Vorige zomer ketste een transfer naar PEC Zwolle op een laat moment af.