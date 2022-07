Ismael Saibari wil laten zien dat hij capabel is om bij PSV te spelen: ‘We zijn op weg’

,,Ik had het me niet voorgesteld, maar het is heel mooi om mee te maken”, zei de PSV'er bescheiden. ,,Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en laten zien dat ik capabel ben om bij PSV 1 te spelen. Ik kan inderdaad aan de zijkant spelen en op het middenveld, maar dat bepaalt de trainer natuurlijk.”

Geen verhuur

Saibari verlengde onlangs zijn contract in Eindhoven, tot medio 2025. Hij gaat niet voor een verhuurperiode. ,,Ik wil bij PSV slagen en blijven dit seizoen. De trainer en ik hebben vorig jaar bij Jong PSV al voor het begin van het seizoen een gesprek gehad over mijn ontwikkeling en we zijn goed op weg. Ik hoop dat het zo verder gaat.”

Dat er veel concurrentie is bij PSV en hij dus voor elke speelminuut keihard moet knokken, beaamt Saibari. ,,Er zijn heel veel goede spelers bij PSV en dat is heel normaal bij zo'n club, veel concurrentie. In een seizoen kan er van alles gebeuren en dan moet je klaar zijn. De andere spelers geven mij heel veel mee en ik leer van hen.”

