Italiaanse invasie in Eindhoven: 'Waar Inter is, zijn wij ook'

PSV en Inter trappen vanavond om 21.00 uur af in het Philips Stadion. Plukjes meegereisde Italiaanse supporters hebben inmiddels al voet aan grond gezet in Eindhoven en slenteren door het centrum en - hoe kan het ook anders - het Stratumseind.

,,Overal waar Inter is, zijn wij ook", zegt een fan van de Nerazurri. ,,Na zes jaar zijn we terug in de Champions League. We hebben de eerste wedstrijd, tegen Tottenham, gewonnen. Deze wedstrijd tegen PSV is heel belangrijk."